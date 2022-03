Flexibel und verlässlich zugleich

Viele Pflegekräfte sind ausgelaugt: Schichtdienste, Arbeiten am Wochenende - und gefühlt nie Feierabend. Dass es anders geht, zeigt das Flexteam – nach einem Jahr Praxis durchaus erfolgreich.

Flexteam macht Dienstplan in der Pflege selbst

Flexible Arbeitszeiten in der Pflege und gleichzeitig ein verlässlicher Dienstplan? Das ist zu schön, um wahr zu sein. Viele der 50 Pflegekräfte, die zum „Flexteam“ in der Pflege gekommen sind, haben daher erstmal nach einem Haken gesucht. Aber den gibt es nicht. Das innovative Arbeitszeitmodell hat folgerichtig dazu geführt, dass sogar Pflegekräfte, die aus dem Job ausgestiegen waren, zurückgekommen sind. An dem Projekt beteiligt sind das St.-Franziskus-Hospital Ahlen, das St. Elisabeth-Hospital-Beckum, die St.-Barbara-Klinik Hamm und sowie das St.-Josef-Krankenhaus Bockum-Hövel.