Schlechtere Öko-Bilanz bei FMO-Aus

Nach schwereren Turbulenzen hat der FMO sein prognostiziertes Jahresergebnis in 2022 um 2,2 Millionen Euro verbessert. Am Flughafen will man weiterhin hoch hinaus. Eine klare Absage gab es deshalb für den Antrag der Grünen, aus dem FMO auszusteigen.

Foto: Günter Benning