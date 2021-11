Frauenpower am Schießstand

„Hopp“, ruft Kirsten Peveling, dann zerreißt ein Schuss die Stille und die orangefarbene Tontaube, die wie aus dem Nichts durch die Luft geschossen kommt, zerfällt in mehrere Teile. Volltreffer! Die Tipps, die Schießwart Franz-Josef Möllmann der Jägerin beim jüngsten Damenschießen der Kreisjägerschaft Warendorf auf dem Schießstand am Butterpatt gegeben hat, waren anscheinend Gold wert. Denn auch ihr zweiter Schuss verläuft ebenso erfolgreich wie der erste.

Die junge Frau aus Ahlen nimmt regelmäßig am Damenschießen teil, dass seit Jahren von der Obfrau für Jägerinnen, Claudia Böckenhüser, organisiert wird. Die Obfrau freut sich über die stets gute Beteiligung und die gute Stimmung, die auf dem Schießstand herrscht. Dieser ist am Freitag fest in Damenhand. Rund 20 Jägerinnen hatten sich am Schießstand am Butterpatt eingefunden, um ihre Schussfertigkeit am Trap- als auch am Skeetstand auszubauen. Zudem konnten sie auf dem Kugelstand ihren jährlichen Schießnachweis erbringen.

Vorbereitung für die Jagdsaison

„Das Schießen ist eine sehr gute Vorbereitung für die Jagdsaison“, erklärt Böckenhüser. „Wir können den Umgang mit der Waffe intensiv üben, damit wir auch sicher treffen – oder wie es in der Jägersprache heißt – den Schuss sicher antragen können“, erklärt sie lächelnd. Jägerkollegin Silvia Heseker schätzt auch die entspannte Atmosphäre auf dem Schießstand. „Hier hat man seine Ruhe, es herrscht nicht so ein Trouble wie sonst zu Übungszeiten. Sonst muss man sich immer beeilen, beim Damenschießen können wir es langsamer angehen lassen“, nennt sie die Beweggründe, warum sie gern an diesem Übungsnachmittag teilnimmt. Jägerin Kirsten Peveling ergänzt, dass das Damenschießen eine sehr gute Gelegenheit bietet, sich auszutauschen. So fand dann auch der eine oder andere Plausch in der Pause statt, den sich die Jägerinnen mit Kaffee und selbst gemachten Kuchen versüßten.