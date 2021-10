Führungsriege der Polizei jetzt komplett

Inna Daniels heißt die neue Leiterin der Direktion Verkehr im Kreis Warendorf. Rund 900 Kilometer überörtliche Straßen sowie alle Gemeindestraßen fallen in den Verantwortungsbereich der Direktionsleiterin Verkehr. Die 37-Jährige ist mit ihrem Mitarbeiterstab für die Verkehrsüberwachung, die Bearbeitung von Verkehrsstraftaten und -unfällen, der Verkehrsunfallprävention und dem Opferschutz zuständig sowie im Stellungnahmeverfahren an der Verkehrsraumgestaltung beteiligt. Die gebürtige Münsteranerin hat in Hamburg und in Münster Rechtswissenschaften studiert. Sie war nach dem zweiten juristischen Staatsexamen zunächst bei einer Berufskammer im Bereich Berufsaufsicht und anschließend in der Rechtsabteilung eins Versicherungskonzerns tätig. Im April 2018 erfolgte der Einstieg in den höheren Dienst der Polizei NRW. Mit Inna Daniels ist die Führungsriege der Polizei (Abteilungsleitung Polizei und vier Direktionsleitungen) nun komplett.