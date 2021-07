Geld verloren durch Betrugsmaschen

Zwei Bürger aus dem Kreis Warendorf fielen auf Betrugsmaschen herein, vor denen die Polizei ausdrücklich warnt.

Die Polizei weist in einer Pressenotiz auf eine neue Betrugsmasche hin. In einem Fall bekam ein Mann einen Anruf mit dem Hinweis, dass sein Konto aufgrund eines ausstehenden Strafbefehls gesperrt würde. Der Betrüger gab sich als Mitarbeiter einer Bank aus und täuschte vor, dass eine Geldforderung einer Staatsanwaltschaft vorliegen würde. Nur durch die Zahlung könne die Sperrung abgewendet werden. Daraufhin veranlasste der Senior die angeblich erforderliche Überweisung. Als den Betrogenen ein ungutes Gefühl beschlich, nahm er Kontakt mit seinem Geldinstitut auf, so dass der Betrug auffiel.

Ein anderer Mann hatte seinen Führerschein aufgrund eines Unfalls unter Alkoholeinfluss verloren. Für die bevorstehende Untersuchung seiner Tauglichkeit suchte der Betroffene Unterstützung, die er online fand. Das vermeintliche helfende Unternehmen nahm sich des Falls an und räumte anfängliche Zweifel aus.

Im Laufe der Zeit erhielt der Mann Nachrichten, angeblich vom Straßenverkehrsamt des Kreises Warendorf und des Kraftfahrtbundesamts. Das angebliche Kraftfahrtbundesamt forderte aus verschiedenen Gründen mehrere Zahlungen.

Vermeintlich helfende Unternehmen

Es ging um die Sicherheitshinterlegung für die Übersendung des Führerscheins per Post sowie einer Bearbeitungsgebühr. Des Weiteren forderte das vermeintlich unterstützende Unternehmen eine Vermittlungsprovision, die ebenfalls gezahlt wurde. Als er weitere E-Mails erhielt, die eine bedrohliche Situation in Aussicht stellten, kamen dem Betrogenen Zweifel und er erstattete Anzeige bei der Polizei. Weitere Informationen zu verschiedenen Betrugsmaschen gibt es unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/