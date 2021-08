Geldautomat in Beckum gesprengt

Explosion in der Nacht: Auf einem Tankstellengelände in Beckum-Roland ist am Donnerstag ein Sparkassenautomat gesprengt worden. Die Täter flüchteten ohne Beute.

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Donnerstag den Geldautomaten einer Sparkasse auf einem Tankstellengelände in Beckum-Roland gesprengt. Mehrere Zeugen meldeten gegen 3.20 Uhr über den Notruf einen sehr lauten Knall - außerdem wurden drei bis vier Männer beobachtet, wie sie direkt nach der Sprengung in einem schwarzen VW Golf Richtung Beckum flüchteten. Ohne Beute, wie die Polizei berichtet.

Durch die Wucht der Detonation sei am Automaten und auch am Gebäude an der Vorhelmer Straße Sachschaden entstanden.

Eine sofort eingeleitete Fahndung, auch mit einem Hubschrauber blieb zunächst ohne Erfolg. Die am Tatort gesicherten Spuren werden aktuell ausgewertet, die Fahndung nach den Tätern läuft weiter, teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit.

Bei der Suche nach den Tätern bittet die Polizei um Hilfe: Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Vorhelmer Straße oder auf dem Weg nach Beckum beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Auto oder den Tätern machen? Hinweise bitte die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail an: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.