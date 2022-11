Gemälde, Kinetik und Blickfänger

Bei frühlingshaften Temperaturen eröffneten Mariele und Helmut Fentker vom Verein OK.OstbevernKultur am Sonntag mit einer launigen Ansprache die Kunstausstellung von Rudolf Holleman im „La Folie“.

Durch einen Zufall lernte man sich in Leer kennen. Der Klassiker: Der Mann wurde irgendwo geparkt, während die Frau einkaufen ging. Als die Ehefrau nach einer gefühlten Ewigkeit wieder zu ihrem Mann stieß, saß dieser nicht mehr allein, sondern befand sich in netter Unterhaltung mit Rudolf und Margo Holleman aus den Niederlanden. Aus dieser Begegnung entwickelte sich ein reger Austausch, der nun seinen Höhepunkt in der Ausstellung in „La Folie“ gefunden hat – sehr zur Freude der Kulturbegeisterten in Ostbevern!

Der sympathische Künstler begeisterte mit seinen Gemälden, die er als imaginäre Welten oder Seelenbilder beschreibt. Aber auch seine kinetische Kunst konnte überzeugen: Inspiriert von der Kirmes seiner Heimatstadt Haarlem in seiner Jugend, dem Aufbauen von sonderbaren mechanischen Attraktionen – Stahl, Kugellager und Motoren. Das alles findet sich in der bewegten Kunst wieder. Eine dritte Säule seiner Arbeit sind die „Blickfänger“: Sie erregen Aufmerksamkeit, sind von weitem sichtbar, präsentieren sich in einer fröhlichen, nachdenklichen Art. Viele Besucher nutzen die Gelegenheit und kamen mit dem Künstler und seiner Frau Margo ins Gespräch.

Die Ausstellung wird noch bis zum 25. November in „La Folie“, Telgter Straße 12, zu sehen sein. „Allerdings nur von außen, am besten in den Abendstunden“, heißt es in einer Mitteilung. Denn die von Frank Düring installierte Illumination sei in Kombination mit der Ausstellung ein echter Hingucker. Wer die Kunstwerke aus nächster Nähe sehen möchte, sollte sich mit Mariele Fentker in Verbindung setzen (Kontaktdaten auf der Internetseite des Vereins. Dann kann ein persönlicher Besichtigungstermin vereinbart werden.‘