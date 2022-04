Gern wieder flink auf den Beinen

Wer auf die Hausklingel bei Stephan Schulte in Vorhelm drückt, macht als erstes Bekanntschaft mit „Kalli“. Der neunmonatige Boxerrüde begrüßt die Gäste derart ungestüm, dass ihn Frauchen und Herrchen nur mit Mühe zurückhalten können.

Stephan Schulte gäbe zurzeit viel dafür, wenn er sich ebenso bewegen könnte wie „Kalli“, aber seit einigen Wochen quält ihn ein Rückenleiden. „Ich kann liegen und stehen, aber sitzen geht gar nicht“, erklärt der 59-Jährige. Mit Blick auf den Wahlkampf, der gerade in seine heiße Phase tritt, ist das für den Linken ein gravierender Startnachteil, der kaum auszugleichen ist.

Bei Podiumsdiskussionen wie beispielsweise am Mittwochabend in Ahlen auf Einladung des DGB muss er sich vertreten lassen.

„ »Wir müssen dringend mehr in den Ausbau des ÖPNV investieren.« “ Linken-Kandidat Stephan Schulte

Dennoch ist er fest entschlossen, so gut es geht Wahlkampf für sich und seine Partei zu machen. Von den Umfragen, bei denen die Linken unter fünf Prozent liegen und die wenig vielversprechend sind, lässt sich Schulte nicht entmutigen. Ganz oben steht bei ihm das Thema Verkehrspolitik. „Wir brauchen die Mobilitätswende, unbedingt“, unterstreicht er. Der Zustand der Verkehrsinfrastruktur in NRW sei miserabel. Mehr als 60 Autobahnbrücken seien marode. Dabei hätte man bereits beim Bau wissen können, dass die berechneten Belastungen viel zu niedrig angesetzt waren. Für ihn ist sonnenklar „Wir müssen dringend mehr in den Ausbau des ÖPNV investieren“, fordert Schulte. Dazu gehört für ihn auch ein kostenloser Nahverkehr. Auch den Kreis Warendorf lässt er dabei nicht aus der Verantwortung, der seiner Meinung nach viel mehr tun könnte. Und mit dem Verkauf der RWE-Aktien ein deutliches Zeichen setzen könnte.

Harte Kritik an der Bildungspolitik

Auch beim Thema Schule ist der Politiker der Linken nicht gut auf die Landesregierung und die Schulministerin zu sprechen. „Unsere Schulen sind völlig unterausgestattet“, wirft er den Regierenden vor und attackiert Yvonne Gebauer. Das habe sich vor allem in der Pandemie gezeigt, in der viele Kinder ohne technisches Equipment auf sich allein gestellt gewesen seien. Beispielhaft ausgestattet sei dagegen für ihn das Bischöfliche Gymnasium in Ahlen. Und als Linker nimmt er besonders Anstoß daran, dass die Reichen wie Amazon-Chef Jeff Bezos in der Corona-Zeit ihr Vermögen noch mal um das Anderthalbfache vermehr haben, während andere wirtschaftlich getroffen wurden.

Natürlich bekümmert ihn der parteiinterne Streit mit Sahra Wagenknecht. „Das war überflüssig wie ein Kropf“, stellt er klipp und klar fest. Wobei er beide Seiten verantwortlich macht.