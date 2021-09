GEW klagt über Lehrermangel und verpasste Chancen

Der chronische Lehrermangel verhindere, dass man an den Schulen in kleinen Klassen verlässlich individuell und beste Bildung bieten könne, macht Katrin Lanzerath als Vorsitzende der GEW im Kreis Warendorf deutlich.

Die Gewerkschaft „Erziehung und Wissenschaft“ schlägt Alarm und fordert

Maßnahmen gegen Lehrkräftemangel. „Im Bereich der Grund- und Förderschulen im Kreis Warendorf konnten in den vergangenen eineinhalb Jahren etwa 40 Lehrerstellen nicht besetzt werden“, klagt Katrin Lanzerath, Vorsitzende der GEW im Kreis Warendorf.

Sie verweist auf die Kampagne „#IhrFehlt für gute Schule“, mit der die GEW auf den eklatanten Mangel an Lehrern in den Schulen aufmerksam macht. „Der Lehrkräftemangel verhindert Bildungschancen unserer Kinder und Jugendlichen“, sagt Lanzerath auf Nachfrage. Sie macht in diesem Zusammenhang darauf aufmerksam, dass drei Viertel aller Vertretungskräfte keine ausgebildeten Lehrer seien.

In NRW fehlten über alle Schulformen hinweg rund 4000 Lehrkräfte. Auch im Kreis Warendorf sei der Mangel deutlich spürbar. So würden Schulleiter berichten, dass sie Schwierigkeiten hätten, genügend Klassenlehrer zu finden.

„ »Ausbaden müssen das die Schüler.« “ Katrin Lanzerath, Vorsitzende GEW, Kreis Warendorf

„Dieser chronische Mangel verhindert, dass wir in kleineren Klassen verlässlich und individuell beste Bildung bieten können“, betont Lanzerath. „Ausbaden müssen das die Schüler mit schlechteren Chancen auf ihrem Lebensweg und die Kollegen mit einer größeren Belastung. Viele Lehrkräfte gehen deshalb weit über ihre Grenzen, damit Kinder und Jugendliche nicht im Regen stehen. Das kann auf Dauer nicht gut gehen.“

Die Gewerkschaft fordert, die Versprechen einzulösen. „Wir müssen dafür sorgen, dass mehr Menschen sich für den Beruf als Lehrkraft entscheiden, vor allem an Grund- oder Förderschulen. Deshalb brauchen wir ein Ende der verfassungswidrigen Besoldung: A 13 Z / EG 13 im Einstiegsamt muss für alle Lehrkräfte gelten.“