Gewährsleute stehen für Dialog

Es ist keine Ausstellung über den Islam, vielmehr kommen Musliminnen und Muslime in ihrer Glaubenspraxis selbst zu Wort. Gestern wurde die Ausstellung „Er gehört zu mir“ im Museum Religio in Telgte eröffnet.

Aydan Özoguz, Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages (Mitte), nahm als Schirmherrin mit Peter Scholz (l.) Matthias Löb (3. von l.) Dr. Rüdiger Robert und Dr. Olaf Gericke (beide r). an dem Rundgang mit Museumsleiterin Dr. Anja Schöne (2.v.l.) teil . Im Hintergrund die „Gewährsleute“ in Lebensgröße.

Aydan Özoguz weckten die Moschee-Fotos Erinnerungen. „In diese Moschee ist mein Vater damals gegangen“, erkannte die Bundestagsvizepräsidentin am Mittwoch beim Rundgang durch die Ausstellung „Er gehört zu mir“ im Museum Religio. Gemeinsam mit der früheren Staatsministerin für Kultur und Medien, Prof. Monika Grütters (CDU), hat die SPD-Politikerin mit türkischen Wurzeln die Schirmherrschaft über die Ausstellung übernommen, mit der das Museum den interreligiösen Dialog weiterführt.

„ »Den Islam gibt es ohnehin nicht.« “ Dr. Anja Schöne

Selbstbewusst erklärte Museumsleiterin Dr. Anja Schöne, dass die Ausstellung auch in Berlin, Frankfurt oder Hamburg, der Geburtsstadt Özoguz, gezeigt werden könnte, weil es keine Ausstellung über den Islam sei, sondern Musliminnen und Muslime in ihrer Glaubenspraxis selbst zu Wort kommen lasse. „Den Islam gibt es ohnehin nicht“, stellte Schöne weiter fest und verwies auf die verschiedenen Glaubensrichtungen und -ausprägungen. Dafür stehen in der Ausstellung zwölf „Gewährsleute“, die als Abbildungen in Lebensgröße die Besucherinnen und Besucher durch die verschiedenen Lebensabschnitte begleiten.

Zwölf „Gewährsleute“ begleiten die Besucher

Der Rundgang beginnt im Neubau mit der Vorstellung der fünf Säulen des Islams und den zwölf Frauen und Männern, von denen mit Rainab Rede, Randa Alhasan und Kadir Uygun drei im Münsterland zu Hause sind und sich wie die neun anderen um den großen Tisch der Religionen gruppieren. „Diese regionale Verbindung ist uns wichtig“, machte Schöne deutlich.

Kadir Uygun, früherer Bergmann auf der Zeche Westfalen in Ahlen, ist einer der Dutzend Gewährsleute, die durch die Ausstellung lotsen. Foto:

Das Sinnbild des Tisches nahm Landrat Dr. Olaf Gericke – der Kreis ist Träger der GmbH, dem noch das Bistum, die Stadt Telgte, Münster sowie die Handwerkskammern angehören – auf, um ihn als Ort des Dialogs und der Verständigung zu bezeichnen. Der Krieg in der Ukraine zeige, wie verheerend die Folgen sind, wenn die Menschen nicht miteinander sprächen. Für den LWL stellte Direktor Matthias Löb fest, dass die Kulturförderung in der Arbeit des Kommunalverbandes einen festen Platz habe und er das Projekt mit einem namhaften Betrag gefördert habe. Peter Scholz nahm als Vorstandsmitglied der Sparkasse Münsterland Ost für sein Haus in Anspruch, das es der Kultur in der Region durch Sponsoring eng verbunden sei. Dr. Rüdiger Robert war als Vorsitzender des Freundeskreises des Museums wichtig, die Leistung des kleinen Museumsteams zu würdigen.

5,5 Millionen Muslime leben in Deutschland

Für Özoguz stellt die Ausstellung nicht nur einen einen wichtigen Beitrag zur Förderung des interreligiösen Dialogs dar, sondern zeige zudem, dass Deutschland für 5,5 Millionen Muslime Heimat sei. Mit Blick auf die Folgen des Ukrainekriegs und des Flüchtlingszustroms von Frauen mit Kindern und alten Menschen warnte sie, zwischen guten und schlechten Geflüchteten zu unterscheiden. „Es gibt keine Flüchtlinge erster und zweiter Klasse“, stellte sie klar.

„Wir haben die guten Seiten in den Vordergrund gestellt“, sagte Schöne. Dazu gehört auch die Zeitleiste, die am Mittwoch noch montiert wurde. Ohne den wirtschaftlichen, wissenschaftlichen und kulturellen Austausch mit dem Orient keine Tulpen, kein Kaffee und Kaffeehaus, wie Schöne anmerkte. Gleichwohl werden strittige Themen wie Beschneidungsrituale nicht ausgeklammert, sondern sind Anlass, auf den Wandel der Gewohnheiten und der Glaubenspraxis hinzuweisen. Auch die Themen Rassismus und Extremismus werden angesprochen.

Begleitet wird die Ausstellung von einem umfangreichen Rahmenprogramm, das von Exkursionen über Vorträge, Theater, Konzerte, Workshop bis zum Kochen wie in Syrien alles bietet.