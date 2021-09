Grüner Strom aus Oelde

„Wir schaffen die Energiewende nur, wenn wir sie auch im Kleinen umsetzen“, ist Rolf Berlemann überzeugt. Der Geschäftsführer der Stadtwerke Ostmünsterland ist stolz darauf, dass sein Unternehmen seit Jahresbeginn nur noch „grünen Strom“ anbietet – ohne, dass es für die Kunden teurer geworden ist. Bislang wurde dieser Strom allerdings in ganz Europa eingekauft. Wenn nun ab dem Jahr 2024 der Solarpark in Betrieb ist, können die Kunden aber auch den „grüner Strom“ regional einkaufen.

Angelegt ist der Solarpark auf 40 Jahre. Auf einer Fläche von 22 Hektar sollen jährlich etwa 25 Gigawattstunden Sonnenstrom produziert werden. Betreiber der Anlage sind die Stadtwerke Ostmünsterland sowie die Thüga Erneuerbare Energien GmbH. „Für einen Solarpark dieser Größenordnung ist die frühe Planung mit allen Beteiligten unabdingbar“, sagt Berlemann. Zwei Drittel der Fläche gehören Christoph und Dr. Alexander Erdland, das andere Drittel ist in Besitz der Stadt Oelde, die gleichzeitig Genehmigungsbehörde ist. Oeldes Bürgermeisterin Karin Rodeheger sprach von einer „Traumkombination“.

Investitionskosten von rund 15 Millionen Euro

Investor für das Projekt ist die Thüga Erneuerbare Energien mit langjähriger Erfahrung in der Entwicklung und Betriebsführung von Wind- und Solarparks in Deutschland. Sie trägt auch die Investitionskosten von rund 15 Millionen Euro.

Sobald der Solarpark 2024 in Betrieb genommen ist, treten die Stadtwerke Ostmünsterland als Mitbetreiber ein. „Wir wünschen uns außerdem eine Bürgerbeteiligung für dieses Projekt“, erläutert Rodeheger, die den Solarpark einen „Meilenstein für Oelde“ nannte. Sollten sich viele Bürger wirtschaftlich an dem Projekt beteiligen, verbleibe auch ein Teil der Wertschöpfung vor Ort. Die Investoren strebten zudem an, in Kooperation mit dem Kindermuseum Klipp Klapp einen Energie-Lernerlebnispfad einzurichten. „Der Solarpark könnte so zugleich für die Energiewende sensibilisieren.“

„ Der Solarpark Oelde bietet viel Potenzial, die Energiewende in der Heimat gezielt voranzutreiben. “ Winfried Münsterkötter, Geschäftsführer der Stadtwerke Ostmünsterland

Von Vorteil sei auch, dass die Fläche aufgrund ihrer abschüssigen Lage kaum einsehbar sei. Durch den Bau der nahe gelegenen Autobahn in der 1930-er-Jahren sei der Boden für Ackerbau sowieso nicht besonders gut, gab Verpächter Dr. Alexander Erdland zu bedenken.

„Die Photovoltaik-Module werden aufgeständert und lichtdurchlässig sein. Dadurch wird die Verschattung unterhalb der Module reduziert“, erläutert Projektentwickler Klaus-Peter Lehmann (Thüga). Die Fläche zwischen den Modulen könnten so als Blühwiesen und für die Bienenzucht genutzt werden.

Winfried Münsterkötter, Geschäftsführer der Stadtwerke Ostmünsterland, ergänzt: „Der Solarpark Oelde bietet viel Potenzial, die Energiewende in der Heimat gezielt voranzutreiben. Zudem hält das Thema Regionalität auch auf dem Strommarkt Einzug. Mit Sonnenenergie aus Oelde und für Oelde, können Kunden künftig auch ihren grünen Strom regional einkaufen.“