Gute Noten für nachhaltiges Wirtschaften

Eine gute Note vergibt der Gutachter des ersten Nachhaltigkeitsberichts in Münster an den Kreis Warendorf. Dr. Martin Hellwig stellte am Freitag die wesentlichen Aussagen des Berichtes in der Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Klimaschutz, Mobilität und Planung vor.

Auf der Grundlage der 2015 von der Uno ausgegebenen Nachhaltigkeitszielen habe sich der Kreis umgehend auf den Weg gemacht. Für seine frühen Anstrengungen sei er bereits 2010 mit dem European Energy Award ausgezeichnet worden. Danach gab es noch mehrere Auszeichnungen dieser Art. Positiv hebt der Bericht hervor, dass mit der Berücksichtigung des Kreisentwicklungsprogramms unnötige Doppelstrukturen verhindert worden sind. Punkten kann der Kreis auch mit seinem E-Mobilitätskonzept und der damit einher gehenden Schaffung von Ladesäulen sowie seinem Nahverkehrsplan, wie Umweltdezernent Dr. Herbert Bleicher vermerkte.

Ein Antrag der FWG-Fraktion zur Ausstattung von Bushaltestellen mit Beleuchtungen im Außenbereich sowie mit Lademöglichkeiten für E-Bikes und der Ausstattung mit WLAN nahm Bleicher zum Anlass, auf die Nichtzuständigkeit des Kreises hinzuweisen. Gleichwohl wolle man Kontakt mit den zuständigen Kommunen aufnehmen, um den Vorschlag an sie heranzutragen.