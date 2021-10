Guter Listenplatz für AfD-Mann Blex

Dr. Christian Blex sieht das Wahlergebnis als Bestätigung seiner Arbeit an. Der Landtagsabgeordnete und AfD-Kreisvorsitzende hat den aus seiner Sicht „sicheren Platz 5“ auf der Reserveliste seiner Partei zur Landtagswahl im Mai 2022 erhalten. Damit hat Blex, der aus Wadersloh stammt, sich verbessert. 2017 musste er sich noch mit Platz 14 begnügen. Dies dürfte als Hinweis dafür gelten, dass die AfD weiter nach rechts rückt, denn Blex zählt zum rechten Flügel der Partei. Auf der Landeswahlversammlung der AfD am vergangenen Wochenende in Essen hatten knapp 500 Delegierte bislang zwölf Kandidaten für die Reserveliste gewählt.