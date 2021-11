Vorsitzender der CDU-Kreistagsfraktion: Gutsche schreibt vom „Migrationsparadies“ Deutschland

Sein Facebook-Beitrag war 15 Minuten im Netz, als er eine Protestwelle auslöste. „Deutschland wird endgültig zum Migrationsparadies in die Sozialkassen“, hatte Guido Gut­sche, Vorsitzender der CDU-Kreistagsfraktion, gepostet und sich auf die Pläne der Ampel-Parteien bezogen.

Seinen Eintrag löschte Gutsche kurz darauf wieder. Wegen „unsachlicher und beleidigender Kommentare“, wie er gegenüber unserer Zeitung kommentierte.

Deutschland wird endgültig zum Migrationsparadies

Nach Auffassung der SPD verlässt der CDU-Politiker dagegen „den bislang vorhandenen Schulterschluss der demokratischen Parteien im Kreis Warendorf“. Unter anderem hatte Gutsche geschrieben, junge gut ausgebildete Menschen sollten sich überlegen, „ob sie ihre Zukunft nicht besser in unseren Nachbarländern suchen sollten“. Denn diese hätten sich bereits vom „Multikultiwolkenkuckucksheim“ verabschiedet. Das gelte sogar für die Sozialdemokraten in Dänemark und Schweden.

Ein Appell, der dem Vorsitzenden der SPD-Kreistagsfraktion Dennis Kocker mehr als sauer aufstößt: „Wer öffentlich dazu aufruft, unser Land zu verlassen, weil sich die Ampel-Koalition für eine moderne Form der Zu- und Einwanderung einsetzen wird, der bietet den Populisten am rechten Rand einen Nährboden.“ Schließlich seien sich alle Fachleute einig, dass der deutsche Arbeitsmarkt dringend weitere Zuwanderung benötigt.

Nährboden für Populisten am rechten Rand

Die Sozialdemokraten erwarten, „dass sich die Spitze der Kreis-CDU von diesem Beitrag distanziert und ihren Fraktionsvorsitzenden auffordert, den Kreis der Demokraten nicht zu verlassen, um polemisch am rechten Rand der Gesellschaft auf Stimmenfang zu gehen“, so Kocker. Tatsächlich kam am Freitag noch eine Stellungnahme der CDU. Ihr Kreisvorsitzender Markus Höner ging aber in keiner Weise auf den Facebook-Beitrag ein und bezeichnete die CDU lediglich als „Partei der Mitte“.

Auch aus Gutsches Sicht gibt es nichts zu revidieren. Er habe nur, „wenn auch möglicherweise in etwas harschen Worten“, einen sehr pointierten Artikel der Tageszeitung „Die Welt“ zur Migrationspolitik der neuen Koalition kommentiert.