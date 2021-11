CDU-Fraktionsvorsitzender Gutsche schreibt vom „Migrationsparadies“ Deutschland

Foto:

Nein, seine Worte waren nicht „möglicherweise etwas harsch“, wie nun Guido Gutsche seinen Beitrag zu verharmlosen sucht. Die Wortwahl war voll daneben. Derartige Äußerungen auf Stammtisch-Niveau mögen in den sozialen Medien keine Seltenheit sein. Der Vorsitzende der größten Fraktion im Kreistag darf sich aber nicht derart im Ton vergreifen. Das ist schlechter Stil, wie die SPD zurecht anprangert. Auch Dennis Kocker schießt allerdings über das Ziel hinaus, wenn er behauptet, dass Gutsche den „bislang vorhandenen Schulterschluss der demokratischen Parteien im Kreis Warendorf“ verlasse. Dem ist nicht so. Aber dass dem CDU-Politiker dieser Vorwurf gemacht wird, hat er selbst zu verantworten. Wer redet wie Rechtspopulisten, muss sich nicht wundern, wenn er in diese Ecke gestellt wird. Schade, dass Gutsche nicht einmal die Rolle rückwärts geschafft hat. Beate Kopmann