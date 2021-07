Während es in der Hochwasserkrise zunächst darum geht, schnelle Unterstützung zu leisten, ist auch eine langfristige Hilfe unentbehrlich, um zerstörte Handwerksunternehmen wieder aufzubauen. Deshalb hat der Landesverband der Kreishandwerkerschaften NRW auf Initiative von Frank Tischner, Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Steinfurt-Warendorf, die Aktion „Handwerk hilft Handwerkern“ ins Leben gerufen und bittet Handwerksunternehmen, die von der Katastrophe verschont geblieben sind, ihre Unterstützungsangebote zu melden, die dann direkt an die Kreishandwerkerschaften in den betroffenen Regionen weitergeleitet werden.

Angebote für einen Neustart

„Gefragt sind nicht nur kurzfristige Hilfen, sondern auch Angebote, die den in der Hochwasserregionen betroffenen Handwerksunternehmen helfen sollen, einen Neustart zu schaffen“, erklärt Tischner und gibt Beispiele, welcher Art die Hilfen aussehen könnten: „Es können Maschinen, Geräte oder Materialien zur Verfügung gestellt werden, damit die dortigen Handwerksbetriebe weiterarbeiten können. Vielleicht besteht auch die Möglichkeit bei nähergelegenen Unternehmen, Werkstattkapazitäten zur Verfügung zu stellen. Oder noch funktionsfähige Laden- oder Salonausstattung, die wegen eines Umbaus aussortiert wurden, können gespendet werden. Auch die logistische Unterstützung durch die Zurverfügungstellung von Firmenfahrzeugen für den Transport ist willkommen.“

Hilfsangebote auf der Homepage einstellen

In einem Formular auf der Homepage des Landesverbandes der Kreishandwerkerschaften NRW können die Handwerksbetriebe, die helfen wollen, ihre Hilfsangebote einstellen und betroffene Handwerksunternehmen zielgerichtet danach suchen. Kirchturm-Denken gibt es bei den Kreishandwerkerschaften in NRW in einer solchen Notsituation nicht. Auch die Handwerksbetriebe in den Hochwassergebieten in Rheinland-Pfalz können und sollen selbstverständlich die Unterstützung annehmen.

Eines ist Tischner wichtig klarzustellen: „Die Hilfsangebote sind Spenden und damit bedingungslos. Die Hilfeempfänger müssen davon ausgehen können, dass ihnen bei der Inanspruchnahme keine Kosten entstehen.“

Und für alle, die helfen wollen, aber keine Sachspenden oder Hilfsleistungen anbieten können, besteht die Möglichkeit der Geldspende, wobei der Landesverband der Kreishandwerkerschaften NRW darauf verzichtet hat, ein eigenes Spendenkonto einzurichten. Hier kann man Hilfe fürs Handwerk in den Hochwassergebieten anbieten: