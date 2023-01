Haus Aassen hat viel zu erzählen

An der Peripherie des Kreieses Warendorf befindet sich ein leicht verwunschenes Wasserschloss, dass immer noch ein kleiner Geheimtipp ist und auch voller Geheimnisse steckt. Einige werden jetzt gelüftet.

Das Wasserschloss Haus Assen liegt heute versteckt zwischen Bäumen und Büschen, fast wie im Märchen. Die alten Gemäuer und viele bis heute erhaltene Archivalien erzählen eine reichhaltige, tausendjährige Geschichte zu dem Ort, von den Bewohnern und zum Leben, die weit über den Ort hinausreicht.

Genau einen Tag nachdem die Urkunde Heinrichs II. – dem letzten Kaiser aus dem Geschlecht der Ottonen – 1000 Jahre alt geworden ist, gibt Bruder Peter Münch am 15. Januar (Sonntag) um 16 Uhr im Salon des Wasserschlosses Haus Assen in einem bebilderten Vortrag Einblick in den aktuellen Forschungsstand zur Geschichte von Haus Assen und seiner Umgebung.

Die Kaiserurkunde. Foto: Haus Assen

Anschließend zeigt Prof. Dr. Roland Wagner, Lippborg, einen Überblick zu den historischen Wegen in der Mitte Westfalens und entlang des Wasserschlosses Haus Assen. Danach findet eine allgemeine Diskussion statt. Die Vortragsveranstaltung findet im Salon des Hauses statt und wird auf rund 90 Minuten angesetzt. Haus Assen befindet sich in Lippetal-Lippborg (Assenweg 1).

Um Anmeldung wird gebeten

Der Eintritt beträgt für Erwachsene acht Euro, für Kinder 1,50 Euro und für Schüler/Studenten fünf Euro. Um Anmeldung wird gebeten bis zum Samstag (14. Januar) unter haus-assen.de.