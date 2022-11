Fast jeder zweite Hausarzt über 60 Jahre alt

Hausärzte werden im Kreis Warendorf auf längere Sicht fehlen. Warum das so ist, erklärte Ansgar von der Osten (Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe) im Ausschuss für Soziales und Gesundheit. Er erläuterte auch, dass die Situation im Kreisgebiet sehr unterschiedlich ist. So sei der nördliche Teil des Kreises derzeit noch gut versorgt. Aber in Oelde und Ahlen hätten Neuzugezogene künftig wohl Probleme, einen Hausarzt zu finden. In Oelde komme man auf eine Versorgungsquote von nur 83,6 Prozent, in Ahlen läge der Wert bei 89,9 Prozent.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper & ePaper-Archiv

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet