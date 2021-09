Hebesatz steigt auf 30,5 Prozent

Der Kreis Warendorf will den Hebesatz für die Kreisumlage 2022 auf 30,5 Prozent festsetzen. Damit würde er unter dem Wert von 2020 (32,6 Prozent) liegen, allerdings auch über dem aktuellen Wert von 29,7 Prozent.

Und der Landrat blickt sogar fünf Jahre zurück, um festzustellen, dass der Hebesatz der Kreisumlage 2017 noch bei 38,8 Prozent lag und damit deutlich höher als heute. Gericke spricht von einem „fiskalpolitischer Dreiklang aus Investitionen in Verkehrsinfrastruktur, Digitalisierung und Bildung, Schuldenabbau und angemessener Beteiligung der Städte und Gemeinden“. Damit werde der „Kurs der soliden Finanzpolitik“ der vergangenen Jahre trotz der Belastungen durch die Corona-Pandemie fortgesetzt, meint der Landrat, der gemeinsam mit Kreiskämmerer Dr. Stefan Funke die Eckdaten für den Kreishaushalt vorstellte.

„Kurs der soliden Finanzpolitik“ fortsetzen

Die Kreisumlage wird mit 136,34 Mio. Euro (- 9000 Euro) knapp unter dem Niveau von 2020 liegen. 2021 konnte die Umlage deutlich gesenkt werden, da Bund und Land die Kommunen aufgrund der Pandemie stark unterstützten.

4,5 Mio. Euro sollen aus der Ausgleichsrücklage genommen werden, um weitere Belastungen der kreisangehörigen Kommunen abzufedern. Damit würden rund 60 Prozent der Ausgleichsrücklage eingesetzt und diese auf drei Mio. Euro abgeschmolzen. „Das ist der untere Rand des mit den Städten und Gemeinden vereinbarten Sicherheitspuffers“, stellt der Kreiskämmerer dar.

4,5 Mio. Euro aus der Ausgleichsrücklage

Ein Hintergrund sind die im Vergleich zum Landesdurchschnitt stark gestiegenen Steuereinnahmen der Städte und Gemeinden, die automatisch eine Absenkung der Schlüsselzuweisungen des Landes von 16,7 Mio. Euro mit sich bringen.

Die größten Haushaltsposten sind die des Jobcenters (107,3 Mio. Euro), des Personals (88,0 Mio Euro), die LWL-Umlage (76,2 Mio. Euro) und des Sozialamts (51,9 Mio. Euro).

Der Stellenplan wird moderat um 9,5 voll zu finanzierende Stellen ausgeweitet.

Die Landschaftsumlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) soll 76,24 Mio. Euro betragen. Das bedeutet eine Erhöhung um 6,1 Prozent beziehungsweise 4,4 Mio. Euro. Beim LWL sieht der Landrat aber noch Möglichkeiten, diese Mehrbelastung geringer zu gestalten.

Die Aufwendungen des Sozialamtes wachsen auf 51,9 Mio. Euro (+ 1,4 Prozent). Grund dafür sind unter anderem die Kosten für den Einsatz von Integrationshelfern an Schulen, für die die Aufwendungen voraussichtlich um zwei Mio. auf fünf Mio. Euro steigen.

Jugendamtsumlage um 1,6 Prozentpunkte

Unausweichlich wird eine Erhöhung der Jugendamtsumlage um 1,6 Prozentpunkte sein. 245 neue Betreuungsplätze und ein erhöhter Betreuungsbedarf der Eltern lassen die Kosten steigen. Auch der Kostenanteil des Kreises bei der Tagespflege steigt um 420 000 Euro.

Geplante Investitionen: in Straßen (13 Mio.), Radwege (3,5 Mio.), Hochbau (5,7 Mio.) und die Digitalisierung (2,2 Mio.) vorgesehen. Der Schuldenstand kann durch ordentliche Tilgungen um weitere 390 000 Euro auf etwa 4,2 Mio. Euro gesenkt werden. Das verringert die Zinszahlungen auf nur noch 125 000 Euro. Der Etatentwurf wird am 29. Oktober in den Kreistag eingebracht.