Herz für kranke Kinder zeigen

Von einem Tag auf den anderen ist nichts mehr wie es war. Die Eltern haben gerade eine furchtbare Diagnose erhalten. Das Kind, das sie erwarten, wird schwerste Behinderungen haben, vermutlich nur wenige Jahre leben und in dieser Zeit eine 24-Stunden-Betreuung benötigen. Das fühlt sich an wie Überforderung pur, eine Situation, in der Betroffene verzweifeln könnten. Umso größer ist die Dankbarkeit vieler Familien für die Unterstützung durch den

ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Hamm/Kreis Warendorf.

Der Verein begleitet und unterstützt Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit einer lebensverkürzenden Erkrankung, aber ebenso auch ihre Eltern und Geschwister. Derzeit entlasten rund 50 ehrenamtliche Mitarbeiter im Kreis Warendorf und in der Stadt Hamm betroffene Familien. Zu ihnen zählen Gudrun Göhring und Susanne Badde.

Beide Frauen sind voll berufstätig und finden trotzdem noch Zeit für andere. „Mir geht es gut“, erzählt Gudrun Göhring. Deswegen habe sie sich entschieden, etwas für Menschen tun zu wollen, die schwer am Leben tragen. Seit 2019 macht sie deshalb beim Kinder- und Jugendhospizdienst mit.

Anfangs habe sie großen Respekt vor der neuen Aufgabe gehabt, erzählt die Freckenhorsterin. „Aber man wird gut begleitet“, fügt sie hinzu. Knapp 100 Stunden sind für einen Vorbereitungskursus angesetzt, der über ein halbes Jahr lang einmal pro Woche abends und zusätzlich noch an vier bis fünf Samstagen stattfinden wird.

Göhring besucht in der Regel einmal wöchentlich einen 14-jährigen Jungen, der unter anderem nicht sprechen kann. „Ich gehe immer samstags zu ihm. Das ist unser Vorlesetag.“ Denn der Junge liebe es, wenn sie ihm vorlese. „Da kommt ganz viel zurück.“

Diese Erfahrung hat auch Susanne Badde gemacht. Die Kita-Leiterin kümmert sich um ein fünfjähriges Kind. „Natürlich ist man gleichzeitig Ansprechpartnerin für die Eltern. Die sind meistens unendlich dankbar. Für mich ist das eine echte Bereicherung.“ Zwar gebe es auch schwere Momente – etwa wenn die Kinder gerade einen schweren Krankheitsschub haben. „Trotz allen Leids lachen wir aber auch viel“, gibt die Warendorferin zu bedenken. Überhaupt habe der Alltag für die betroffenen Kinder und Familien eine große Bedeutung. „In unseren Familien ist jetzt auch Weihnachtszeit.“ Soweit es möglich sei, würden dann geliebte Rituale gelebt.

Durch die Corona-Pandemie habe sich die Lage für die Familien noch einmal deutlich verschärft – nicht nur aus Sorge vor einer Infektion, die für Schwerstkranke schnell tödlich enden könne. „Aber es fällt auch viel weg.“ So konnten die Kinder oft nicht in die Kita, nicht in die Schule. „Und für viele sind auch Hautkontakte wichtig, damit sie Nähe spüren“, gibt Gudrun Göhring zu bedenken. „Das fiel wegen Corona ebenfalls weg.“ In der Pandemie dürften grundsätzlich nur Geimpfte Begleitungen durchführen.

„Es gibt aber auch viele andere Möglichkeiten, sich einzusetzen“, unterstreicht Martina Abel, die die ehrenamtlich Hospizarbeit koordiniert – derzeit noch aus Hamm. „Aber im nächsten Jahr werden wir ein Büro in Westkirchen eröffnen“, freut sich Abel. Freiwillige würden auch für organisatorische Aufgaben benötigt, sagt sie. Denn helfende Hände könne es nicht zu viele geben.