Hilfe nach sexualisierter Gewalt

Drei Jugendhilfeträger im Kreis Warendorf arbeiten künftig eng zusammen, um Beratungsmöglichkeiten für Kinder, Jugendliche und Eltern zum Schutz nach sexualisierter Gewalt auszubauen.

In Notlagen die richtige Anlaufstelle zu finden ist oft nicht einfach. Um Kindern und Jugendlichen, die sexualisierte Gewalt erfahren haben, und deren Eltern einen besseren Zugang zu Hilfe zu ermöglichen, arbeiten der Caritasverband für Ahlen, Drensteinfurt und Sendenhorst, der Caritasverband im Kreisdekanat Warendorf sowie der Kinderschutzbund im Kreisverband Warendorf künftig eng zusammen.

Dafür hatten die Fachstelle Schutz in Ahlen sowie die spezialisierten Fachleute der Erziehungsberatungsstellen in Warendorf und Ahlen zusätzliche Personalstellen beantragt. Gleichzeitig hatte auch der Kinderschutzbund Fördermittel für die Gründung einer zusätzlichen Beratungsstelle beantragt. Beide Vorhaben wurden vom Landesministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration bewilligt.

„Die Landesförderung kommt uns passend zur Hilfe, steigen doch die Beratungsanfragen kontinuierlich um 30 Prozent jährlich“, so Heinrich Sinder, Geschäftsführer des Caritasverband für Ahlen, Drensteinfurt und Sendenhorst. „Wir danken den Kommunen, die den Trägern durch die Deckung der Restkosten die nötige Finanzierungssicherheit gegeben haben“, betonen die Geschäftsführer der drei Träger Herbert Kraft, Ralf Gaudek und Heinrich Sinder.

Der direkte Draht Foto: Fachstelle Schutz für Ahlen, Drensteinfurt und Sendenhorst: Christa Kortenbrede; fachstelleschutz@caritas-ahlen.de, ' 0 23 82 / 89 31 36; ,Erziehungsberatung für Ahlen, Drensteinfurt und Sendenhorst: Melanie Buzug, m.buzug@caritas-ahlen.de, ' 0 23 82 /893128; ,Erziehungsberatungsstelle im Kreisdekanat, Rahel Krückels: erziehungsberatung@caritas-warendorf.de oder unter ' 0 25 81 / 636582;,Kinderschutzbund,Sandra Flaute: anlaufstelle@kinderschutzbund-warendorf.de, oder unter ' 0 25 81 / 7 89 46 62. ...

„Als Kinderschutzbund freuen wir uns“, so Henrich Berkhoff, Vorsitzender des Kinderschutzbundes, „dass wir in bestehende Angebote und Strukturen der Spezialisierten Fachberatung mit unserem neuen Angebot so gut aufgenommen wurden. In der trägerübergreifenden Kooperation mit der Fachstelle Schutz und den Erziehungsberatungsstellen können wir nun Hilfen für betroffene Kinder und deren Familien gemeinsam auf den Weg bringen.“

Um die neuen Ressourcen effektiv und in Ergänzung zueinander einzusetzen, haben die Träger ein Gesamtkonzept für den Kreis Warendorf entwickelt, das mit den vier Jugendämtern im Kreis Warendorf abgestimmt und nun der Öffentlichkeit vorgestellt wurde.

Kreisweite Anlaufstelle für Eltern und Fachkräfte ist die Fachstelle Schutz in Ahlen. Sie koordiniert ein trägerübergreifendes Fachteam aller spezialisierten Beratern, das sich monatlich trifft. Darüber hinaus sind die Beratungsmöglichkeiten durch zusätzliche Stellen deutlich erweitert worden. Auf diesem Wege soll vor allem Jugendlichen neben der persönlichen Beratung an mehreren Standorten auch spezialisierte Online-Beratung zur Verfügung stehen. Der Kinderschutzbund wird es sich zur Aufgabe machen, gezielt Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen anzusprechen.