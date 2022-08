Hilfebedarf in Familien wächst

Die Zahl der Verfahren rund um Kindeswohlgefährdung ist in drei von vier Jugendämtern im Kreis gestiegen.

In drei von vier Jugendämtern im Kreis Warendorf sind die Fallzahlen zur Kindeswohlgefährdung im vergangenen Jahr gestiegen. So weist das Jugendamt des Kreises Warendorf sogar einen Anstieg um 45 Prozent aus. Waren es im Jahr 2020 noch 255 Verfahren, so wurden im Jahr 2021 bereits 370 Verfahren gezählt.