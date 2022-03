Hilfskonvoi auf ist zwölf Fahrzeuge angewachsen

Die erste Etappe ist an diesem Donnerstagabend geschafft, doch vor Anne Kottenstedte liegen noch etliche Kilometer – und eine Reise ins Ungewisse. Die Busunternehmerin befindet sich auf dem Weg in Richtung ukrainischer Grenze. Gestartet sind sie und ihre Helfer in drei Bussen. Im Gepäck: Medizin und Lebensmittel. Auf dem Rückweg sind es vor dem Krieg flüchtende Frauen und Kinder, die sie mit nach Deutschland bringen möchten.

Die erste Meldung erreicht die Redaktion aus Polen – kurz bevor sich Anne Kottenstedte schlafen legt: „Ich habe die erste Etappe in meinem Bus gelenkt.“ Der Konvoi sei gewachsen, nun sei man bereits mit zwölf Fahrzeugen unterwegs – und mit über 30 Helfern, von denen aber auch etliche später vor Ort in einem Grenzgebiet als Sanitäter arbeiten werden.

Der Krieg ist trotz der noch großen Entfernung der ständige Begleiter des Konvois, wie Anne Kottenstedte berichtet: „Wir haben eine 22-jährige Dolmetscherin in Braunschweig aufgenommen.“ Keine drei Stunden später sei eben jenes Dorf bombardiert worden, in dem die Familie besagter Dolmetscherin lebt. „Das war schon die erste sehr brenzliche Situation“, so die Busunternehmerin. Trotz der Anspannung ist sie begeistert von ihrem Team: „Die Beteiligten sind sehr engagierte, sehr liebe, sehr mutige Menschen.“

Die Stimmung sei überwiegend gut, „und trotzdem merkt man, dass alle letztlich auch sehr angespannt sind“, sagt Anne Kottenstedte. Die Anstrengung der vergangenen Tage sei schon spürbar. „Den Leuten steht das jetzt schon ins Gesicht geschrieben.“ In den Fahrzeugen, die aktuell in dem Hilfskonvoi mit dabei sind, befinden sich jeweils zwei Fahrer.

Kottenstedte: „Die Gruppe wird nun angeführt von einem Hauptfeldwebel, der zwischen Bremen und Hamburg wohnt.“ Dieser habe die Leitung von Michael Schrank übernommen, der die „Flüchtlingshilfe Ukraine“ über Facebook ins Leben gerufen hatte. „Das war eine gute Entscheidung, er macht einen herausragenden Job.“ Den neuen Gruppenleiter beschreibt die Busunternehmerin als „krisenfest, präzise, kurz in seinen Angaben.“ Wichtig: „Alle folgen, was ja bei 30 Leuten auch nicht selbstverständlich ist – also in Summe ist das hier eine sehr homogene Truppe.“