Hospizbewegung erwirbt Gebäude

Unter strengen Coronaschutzbedingungen trafen sich am Samstagnachmittag Mitglieder und Vorstand der Hospizbewegung im Kreis Warendorf zur ersten Mitgliederversammlung seit beinahe zwei Jahren. Im Nonnengarten in Ahlen stand Großes auf der langen Tagesordnung. So informierte der Vorstand die Anwesenden über die Möglichkeit, das Hospizgebäude zu erwerben.

Durch einen Investor, der das ganze Areal vom bisherigen Eigentümer, dem Orden „Unserer Lieben Frau“ erworben hatte, wurden der Hospizbewegung Gebäude und Grundstück sehr günstig angeboten. „Das Zentrum passt optimal mit unseren Entwicklungsmöglichkeiten und es verfügt über eine gute Bausubstanz“, hob Vorsitzende Elke Sohst hervor. Dazu käme, dass der Kaufpreis aus Rücklagen der Bewegung zu decken ist. Weitere Kosten für einen Erweiterungsbau könnten „auf Sicht“, das heißt je nach Finanzlage, Schritt für Schritt erfolgen.

Lebhafte Diskussionen

Dennoch erbat sich der Vorstand eine „Vollmacht“ über einen Kredit. Dieser Punkt sorgte für lebhafte Diskussionen. Hier stellte sich Heinz-Theo Hendricks, der wenig später für den Vereinsvorsitz kandidieren würde, massiv dagegen. Andere Mitglieder betonten in ihren Wortmeldungen diese einzigartige Gelegenheit und die niedrigen Zinsen. „Das ist keine Perle, eher ein Diamant, ein besseres Gebäude ist für mich kaum denkbar“, gab Hospizmitglied und Architekt Dipl. Ing. Fritz Heitkamm zu bedenken und votierte vehement für den Kauf. Schließlich stimmte die Mehrheit dem Kauf des Gebäudes und der dazu gehörigen Grundstücke zu.

Auch die Vorstandswahlen standen auf der Tagesordnung. Nach elf Jahren Vorsitz trat Elke Sohst nicht mehr zur Wahl an. Statt ihrer empfahlen sich gleich zwei Kandidaten. Zur Wahl standen der Steuerberater des Vereins, Heinz-Theo Hendricks aus Drensteinfurt, und der ehemalige Leiter des Albert-Magnus-Gymnasiums in Beckum, Norbert Westerhoff. Nach der Vorstellung der Kandidaten erfolgte ein spannender, geheimer Wahlgang. Den konnte schließlich Norbert Westerhoff für sich entscheiden. Als Stellvertreterin entschied sich die Versammlung für Anne Maasch aus Rinkerode. Sie trat die Nachfolge von Hans-Jürgen Fürstenau an. Wiedergewählt wurde die Schatzmeisterin Sigrid Große Halbuer aus Everswinkel. Als Beisitzer wurde der Oelder Jörg Kuster berufen.

Solide Kassenlage

Die erste Versammlung seit 2019 hatte viele Berichte auflaufen lassen. So konnte die Schatzmeisterin von einer soliden Kassenlage berichten und auch die Kassenprüfung fiel positiv aus. „Allerdings vorbehaltlich der Stellungnahme des Wirtschaftsprüfers“, berichtet Sigrid Große Halbuer. Diese Prüfung war nötig, da die gemeinnützige GmbH liquidiert wurde.

In der versammlungsfreien Zeit traten einige personelle Veränderungen im Hospiz auf. So schied Geschäftsführer Erich Lange aus gesundheitlichen Gründen aus. Seine Stellung übernahm Johannes Horstmann. Damit wurde auch die Geschäftsführerstelle in die des Assistenten des Vorstands umgeändert. Der ist zuständig für das operative Geschäft. Neu im Team der Koordinatoren sind Mandana Isenberg und Sonja Wollny.

Ende für den Hospizlauf

Dazu verkündete der Vorstand, dass der Hospizlauf 2019 der letzte war. „Wir können den Personal- und Organisationsaufwand einfach nicht mehr stemmen“, begründete Sohst den Abschied von der beliebten Veranstaltung. Dafür lobte sie die Kooperation mit der Volksbank, mit deren Hilfe in einer Crowdfundingmaßnahme ein neues Auto erworben werden konnte. Bis auf die Fotorechte, die noch zu klären sind, ist auch das Buchprojekt fertig. Schließlich endete die mehr als vierstündige Versammlung mit einem Beisammensein im großen Zelt auf der Wiese neben dem baldigen Eigentum der Hospizbewegung.