Ideen und Anregungen gesucht

Nun sind es mittlerweile schon neun Kommunen, die aus der Region des Kreises Warendorf eine „Leader-Region“ machen möchten. Kein Wunder, denn dahinter verbirgt sich ein Förderprogramm der EU zur Entwicklung von ländlichen Räumen: ökologisch-sozial-wirtschaftlich. Dabei soll das Ehrenamt in der Region unterstützt werden. Auch Netzwerke sollen aufgebaut werden, nicht zuletzt zählt auch die Förderung von Kooperationsprojekten in der Region zu den gemeinsamen Zielen der Zukunft.

„Wir wollen Leader-Region werden“, betonte Carsten Grawunder, Bürgermeister von Drensteinfurt, am Mittwochabend im Rahmen der Auftaktveranstaltung zu eben jenem Thema. Rund 50 Zuhörer und Zuhörerinnen hatten in den Räumen der Deula Platz genommen, um an der Bewerbung teilzuhaben und sich einzubringen.

Der Abend sollte Ideen und Anregungen zutage fördern. Die Ausschreibung zur Bewerbung startet am 4. März 2022. „Bis dahin ist noch viel zu tun“, bemerkte Dr. Frank Bröckling vom Büro planinvent. Besonders erfreut konnte er verkünden, dass unter den acht teilnehmenden Kommunen nun auch Everswinkel mit im Boot ist.

„9Plus“ – ein neuer Name?

„Jetzt 9Plus? Wir brauchen einen neuen Namen“, erklärte Jana Uphoff-Overhues und fügte an, die Teilnehmenden könnten sich gerne Gedanken machen. Sie hätten seit dem Start Mitte 2017 viel erreicht, stellte die Regionalmanagerin schließlich zufrieden fest. Vital.NRW habe rund 1, 2 Millionen in 28 Projekte investiert. Darunter fiele der Bau der Mehrzweckhalle am Feldmarksee in Sassenberg, der Parkour in Beelen, die mobile Fußballbande in Ostbevern, sie hätten E-Rikschas für die 8Plus-Region angeschafft und Bachpatenschaften unternommen, um nur einige Projekte zu nennen.

Ihre Ziele seien, in der Region das Ehrenamt zu unterstützen, Netzwerke aufzubauen, Kooperationsprojekte in den verschiedenen Regionen an den Start zu bringen und das Zusammenwachsen zu fördern. „Wir haben die Förderung voll ausgeschöpft“, erklärte Jana Uphoff-Overhues.

Das Ehrenamt unterstützen

„Wir sind eine der Regionen, die mit am schnellsten sind. Vital-Region gibt es nicht mehr. Wir werden Leader-Region. Doch die Anforderungen entwickeln sich stetig weiter“, betonte Frank Bröckling. So könnten nur ländliche Regionen, die nicht größer als 30 000 Einwohner seien, gefördert werden. Auch seien langfristig angelegte Projekte wichtig. Es gebe hier eine große Themenvielfalt wie etwa Tourismus, Digitalisierung, Gemeinschaft, Mobilität, Nahversorgung, Kunst und Kultur, Wirtschaft Umwelt - sowie Klimaschutz. „Leader“ ist ein Förderprogramm der EU zur Entwicklung von ländlichen Räumen: ökologisch-sozial-wirtschaftlich. Am Ende der Veranstaltung setzten die Besucher sich in Arbeitskreisen zusammen, um Ideen zu den jeweiligen Schwerpunkten auszutauschen.