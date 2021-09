Im Einklang mit der Natur

Der älteste landwirtschaftliche Öko-Betrieb im Kreis Warendorf ist der Biohof Schulze Schleppinghoff in Freckenhorst in der Bauerschaft Gronhorst. 1978, zu einer Zeit, als Bio-Produkte noch Nischen-Ware war, haben Ingrid und Werner Schulze Schleppighoff, später der Sohn Christian, den landwirtschaftlichen Betrieb auf Demeter-Qualität umgestellt. Auf 38 Hektar landwirtschaftlicher Fläche baut der Landwirt Gemüse, Kartoffeln, Futtergetreide und Erdbeeren an. In den Folienhäusern werden Tomaten und Gurken gezogen. Verkauft werden die Bioprodukte im großen Hofladen. Aus kleinsten Anfängen ist der gesamte Betrieb immer weiter gewachsen, demeter-zertifiziert und leistet durch den Verzicht auf chemische Düngemittel einen wertvollen Beitrag zum Klimaschutz und zur Nachhaltigkeit.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

inklusive Prämie

endet automatisch