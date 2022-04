Im Festsaal ausgelassen Swing getanzt

Museumsnacht in Abtei Liesborn

Als Spielstätte für Kammermusik ist das Museum Abtei Liesborn seit mehr als fünf Jahrzehnten eine feine Adresse. Und das Münsterlandfestival Part 11 hatte sich erst 2021 mit zeitgenössischem Jazz als bislang völlig unterschätzte Location empfohlen, so dass der zweimalige Auftritt von Christian Kappe und Sebastian Altekamp mit Jazz der 1920er Jahre nicht so ganz aus dem Rahmen fiel. Aber Swingtanz im Festsaal zählte am Samstagabend doch eher zu den für das Museum ungewöhnlichen Ausdrucksformen.

Das Programm der Museumsnacht war auf Vielseitigkeit angelegt. Gemeinsamer Bezugspunkt war die Ausstellung „Meisterwerke des Expressionismus“ mit der Sammlung Johennig, die sich sich seit Eröffnung eines außerordentlich guten Publikumszuspruchs erfreut.

Kappe und Altekamp stimmten die Gäste mit Jazz-Standards wie Gershwins „I got Rhythm“ oder das von Armstrong eingespielte „Basin Street Blues“ musikalisch auf die Blütezeit des Expressionismus in der Malerei ein. Danach überließ das Duo aus Pianist und Trompeter Sonja und Carlo Pinnschmidt aus Ahlen das Parkett des Festsaals, die mit ihrer Swingtanzvorführung aus staunenenden Zuschauenden begeisterte Akteure machten. Die von dem Tanzpaar ausgehende Freude und die auf Kommunikation angelegte Choreographie des Tanzes übertrug sich auf Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Weiter ging es durch lange Flure und diverse Ausstellungsräume in den Neubau zu den Expressionisten, wo Führungen auf die Besucher warteten, oder zum Malworkshop im Südflügel im Antje Mengelkamp.

Hoch empor in die Kreuzsammlung im Dachgeschoss mussten die Interessierten steigen, um in den Genuss expressionistischer Lyrik zu kommen. Von Schauspielerin Christiane Hagedorn erfuhr die Zuhörerschaft, dass unter den Dichtern dieser Zeit mit Gustav Sack, Peter Paul Althaus und August Stramm einige Westfalen sind und die aus Wuppertal-Elberfeld gebürtige Else Lasker Schüler die wichtigste Vertreterin der expressionistischen Dichtung ist.

Diese Wechselspiel von Kunst, Musik, Literatur, Tanz und Kreativität erwies sich als lebendig und bereichernd. Nachdenklich stimmten Kappe und Altekamp im zweiten Konzertteil mit dem Stück „Et la vie continue“ (Das Leben geht weiter) von Eric Truffaz, das auf den Anschlag auf den Pariser Club Bataclan 2015 zurückgeht.

Die lange Nacht endete mit einer Stabkerzenführung zu mitternächtlicher Stunde durch die Kreuzsammlung, wobei diese Gelegenheit nur noch auf einen kleinen Kreis von Interessierter beschränkte.