Was fasziniert an der Imkerei? Rainer Wulf hat eine ganz persönliche Antwort darauf.

Was fasziniert Imker an ihrem Hobby? Für den gebürtigen Ahlener und inzwischen in Haltern wohnenden Rainer Wulf ist es unter anderem ein Bezugspunkt zu seiner ehemaligen Heimatstadt, weil er dort noch immer Bienenvölker im Bestand hat.