Immer später an der Notfallstelle

Es klingt paradox: Beim Rettungsdienst im Kreis Warendorf wurde ordentlich draufgesattelt. Aber trotzdem kommen die Lebensretter immer häufiger nicht innerhalb der angepeilten zwölf Minuten nach der Alarmierung an. Das hat Ursachen.

Im Notfall soll der Rettungsdienst spätestens zwölf Minuten nach der Alarmierung am Einsatzort sein – jedenfalls müsste dies in 90 Prozent der Einsätze der Fall sein. „Aber dieses Ziel haben wir im Jahr 2018 letztmals erreicht“, bedauerte Ordnungsdezernentin Petra Schreier im Ausschuss für Bevölkerungsschutz. Und das, obwohl der Rettungsdienst im Kreis Warendorf an verschiedenen Stellen deutlich aufgestockt wurde.