Impfgegner gefährden den Verkehr

Unbekannte Impfgegner haben in Wadersloh den Verkehr gefährdet. Wie die Polizei mitteilt, war sie am Mittwochnachmittag von mehreren besorgten Bürgern über den Notruf kontaktiert worden, weil an der Bundesstraße 58 ein Plakat von einer Brücke herabhängen und den Verkehr gefährden würde. Das Plakat trug die Aufschrift „Heute Mensch – morgen ungeimpft“.

Vor Ort sahen die Polizisten zusammen mit einem Mitarbeiter der Gemeinde Wadersloh ein fünf Meter langes Plakat, das mit Kanthölzern und Kabelbindern illegal an der Brücke befestigt war. Eines der Hölzer hatte sich gelöst, war auf die Straße gefallen und hatte einen Klein-Lkw beschädigt. Daher wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass für das Anbringen von Plakaten und Bannern Genehmigungen eingeholt werden müssen. Selbstverständlich dürften Plakate und Banner außerdem nicht verkehrsgefährdend angebracht werden. Die Polizei ermittelt jetzt gegen Unbekannt.