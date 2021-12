Impfgegner gehen auf die Straße

Beckum/Enniger

„Impfzwang – Nein Danke“ – so lautete die Aufschrift auf Flyer, die in Enniger verteilt wurden. Gleichzeitig wurde für Samstag zum gemeinsamen Spaziergang auf gerufen. Am Sonntagabend ging auch in Beckum eine Gruppe bis zu 120 Personen auf die Straße. Die Polizei war durch soziale Medien auf die Aktion aufmerksam geworden.

-bk-