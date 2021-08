Impfmobil kommt nach Ennigerloh

In Ennigerloh gibt es am kommenden Montag noch die Gelegenheit sich spontan impfen zu lassen. Auch Zweitimpfungen werden dort durchgeführt.

Das Impfmobil des Kreises Warendorf kommt erneut nach Ennigerloh. Am Montag (23. August) wird es von 9 bis 13 Uhr auf dem Marktplatz in Ennigerloh stehen. Es werden sowohl die Zweitimpfungen zum vorangegangenen Termin (26. Juli) als auch Erstimpfungen durchgeführt.

Zudem wird das Impfmobil am Montag (13. September) in der Zeit von 9 bis 12 Uhr auf dem Parkplatz des Einzelhandelsgeschäftes Aldi Nord an der Ostenfelder Straße 5/7 stehen. Das Impfangebot gilt ohne Voranmeldung für Personen ab 16 Jahren (Personen unter 18 Jahren mit Einverständnis der Erziehungsberechtigten). Der Personalausweis ist zur Impfung mitzubringen. Weitere Infos im Netz.