Impfzentrum in Ennigerloh öffnet ab Dienstag auch in der Woche

Das Impfzentrum in Ennigerloh ist von Dienstag an wieder an jedem Tag der Woche geöffnet.

Neben den Wochenenden ist das Impfzentrum des Kreises ab nächsten Dienstag (30. November) an jedem Tag der Woche geöffnet. Das Impfzentrum auf dem Gelände der AWG in Ennigerloh bietet von Dienstag (30. November) bis Freitag (3. Dezember) in der Zeit von 8 bis 14 Uhr Impftermine an. Die Freischaltung hierfür erfolgt am Samstag (27. November) um 10 Uhr unter www.kreis-warendorf.de. Weitere Impftermine an Wochentagen werden in Kürze ermöglicht und wochenweise vergeben.

Landrat Dr. Olaf Gericke: „Ich danke den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kreisverwaltung, den vielen freiwilligen medizinischen und pharmazeutischen Fachkräften sowie den Unterstützungskräften der Bundeswehr. Mit ihrem großartigen Einsatz ermöglichen sie den Menschen im Kreis viele weitere Impftermine.“

Nur mit Termin

Krisenstabsleiterin Petra Schreier appelliert an die Bürgerinnen und Bürger: „Bitte haben Sie Verständnis, dass wir nur Personen mit Termin impfen können. Begleitpersonen können ebenfalls nur mit Termin geimpft werden. In der Regel sollen sechs Monate nach der vollständigen Immunisierung vergangen sein, damit im Impfzentrum oder am Impfmobil aufgefrischt wird.“

Der Kreis weist darauf hin, dass am Impfzentrum vorerst nur der Impfstoff von Moderna verimpft wird. Hintergrund ist die vom Bundesgesundheitsministerium geänderte Verteilung der Impfstoffe. „Der Wirkstoff von Moderna ist genauso wirksam und gut verträglich wie der Impfstoff von Biontech. Zudem kann eine Kreuzimpfung den Schutz zusätzlich verstärken“, erklärt Dr. Tim Kornblum, Leiter Infektionsschutz beim Kreis Warendorf und stellvertretender Leiter des Kreisgesundheitsamtes.

Impfmobil setzt Tour fort

Zu beachten sei zudem, dass Schwangere und Menschen unter 30 Jahren in Deutschland nicht mit dem Impfstoff von Moderna geimpft werden dürfen. Sie werden an den bereits ausgebuchten Samstagen weiterhin Biontech erhalten.

Das Impfmobil setzt seine Tour wie geplant fort. „Wir können unter der Woche nun parallel mobile und stationäre Impfungen anbieten“, so Barbara Weil, Leiterin der Koordinierenden Covid-Impfeinheit.