Impfzentrum schließt am 30. September

Für so viele war es das erste Anlaufzentrum, als es darum ging, dass das Impfen gegen das Coronavirus startete. Jetzt wird das Impfzentrum in Ennigerloh zum 30. September die Tore schließen.

Das Impfzentrum des Kreises Warendorf in Ennigerloh schließt mit Ablauf des 30. September. Erstimpfungen werden bis zum letzten Tag weiterhin angeboten. Das bedeutet allerdings, dass sich Personen, die sich vom 10. September an im Impfzentrum oder am Impfmobil mit dem Impfstoff von Biontech erstmals immunisieren lassen, eigenständig um einen Termin für eine Zweitimpfung bei einem niedergelassenen Arzt kümmern müssen. Die Zweitimpfungen seien allerdings gesichert, schreibt der Kreis dazu in seiner Pressenotiz. Wer keinen eigenen Hausarzt hat, findet online eine entsprechende Liste von Praxen, die die Zweitimpfung vornehmen. Alle Praxen findet man unter: https://www.corona-kvwl.de/patienteninfos/corona-schutzimpfung/liste-praxen-zweitimpfung. Wer sich für eine Erstimpfung mit dem Impfstoff von Moderna entschließt, liegt mit dem Zweitimpfungstermin auf Grund des Impfabstandes von vier Wochen bereits jetzt außerhalb der Öffnungszeit des Impfzentrums und muss ebenfalls eine Alternative für die Zweitimpfung finden.