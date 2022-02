Infektionszahlen steigen an

317 Personen mehr als noch am Vortag sind infiziert. Die weiteren Zahlen:

Einen Anstieg der Infektionszahlen mit dem Coronavirus meldet der Kreis Warendorf am Donnerstag: 317 Personen mehr als noch am Vortag sind infiziert. Aktuell zählt der Kreis nun 5312 akut Infizierte. In den Krankenhäusern im Kreisgebiet werden derzeit 37 mit dem Coronavirus infizierte Patienten stationär behandelt. Davon befinden sich sieben Patienten auf der Intensivstation, hiervon werden fünf beatmet. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis liegt bei 1570,9 (Vortag: 1650,9). Die aktuellen Fallzahlen:

Ahlen: 983 aktive Fälle, 102 Tote, Inzidenz 1595.9

Beckum: 1013/41/2137.2

Beelen: 104/1/1308.3

Drensteinf.: 243/5/1229.1

Ennigerl.: 431/20/1912.7

Eversw.: 146/2/1144.3

Oelde: 574/31/1500.0

Ostbevern: 190/4/1322.4

Sassenb.: 303/13/1765.7

Sendenh.: 209/12/1279.3

Telgte: 259/26/1008.0

Wadersl.: 193/31/1322.1

Warend.: 664/30/1576.4