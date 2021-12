Inzidenz bei Ungeimpften: 952

Das Virus ist überall, denn das Infektionsgeschehen im Kreis Warendorf ist diffus. Nachdem es aber acht Monate lang keine Corona-Ausbrüche in Pflegeheimen gegeben hat, waren im November wieder drei Einrichtungen betroffen. Aktuell gibt es 68 akut Infizierte in zwei Häusern in Ahlen und Telgte. Unter den Erkrankten sind sowohl Bewohner als auch (nicht geimpfte) Mitarbeiter. Insgesamt sieben Todesfälle stehen im Zusammenhang mit diesen Ausbrüchen.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

inklusive Prämie