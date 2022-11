Inzidenz in Ostbevern wieder zweistellig

Noch werden 50 Menschen wegen Corona in den Krankenhäusern im Kreis behandelt. Die Fallzahlen sinken aber weiter.

Eine Altenpflegerin nimmt in einem Altenheim einen Abstrich für einen Schnelltest zur Erkennung des Coronavirus.

Am Montag (21. November) meldete das Gesundheitsamt des Kreises Warendorf 490 aktive Coronafälle (Vortag: 490). Die Zahl der insgesamt bestätigten Fälle beträgt 127 989 (Vortag: 127 901). Die Zahl der Neuinfizierten gibt der Kreis mit 0 an. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 292,3. Die Zahl der gesundeten Personen beträgt 127 406. In stationärer Behandlung befinden sich 50 Corona-Patienten, davon drei auf der Intensivstation. Die Fallzahlen der Kommunen:

Ahlen: 47 aktive Fälle, 109 Tote, Inzidenz: 383,3

Beckum: 29/52/322,1

Beelen: 4/2/245,3

Drensteinf.: 13/7/308,9

Ennigerl.: 12/31/296,6

Everswinkel: 5/3/208,1

Oelde: 19/38/278,0

Ostbevern: 3/6/99,0

Sassenberg: 9/15/253,3

Sendenh.: 12/14/331,1

Telgte: 15/30/236,9

Wadersloh: 10/34/215,0

Warendorf: 26/38/279,0