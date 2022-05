Inzidenz ist leicht rückläufig

Im Kreis waren am Freitag 3942 Personen infiziert.

Eine 70-jährige Frau aus Ahlen ist im Zusammenhang mit Corona in einem Krankenhaus gestorben. Das teilt das Gesundheitsamt des Kreises Warendorf am Freitag (29. April) mit. Es ist der 339. Todesfall im Kreisgebiet, der in Zusammenhang mit einer Coronainfektion steht. Zudem meldet die Kreisverwaltung 419 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Gleichzeitig gelten 448 weitere Menschen als gesundet. Die Zahl der akut Infizierten ist um 30 Fälle auf 3942 gesunken. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 1074,2 (Vortag: 1277,5). Die aktuellen Fallzahlen der jeweiligen Städten und Kommunen:

Ahlen: 614 aktive Fälle, 103 Tote, Inzidenz: 923,3

Beckum: 518/44/1045,4

Beelen: 101/2/1095,7

Drensteinf.: 231/5/1094,0

Ennigerl.: 356/25/1411,5

Everswinkel: 142/3/967,4

Oelde: 366/33/974,8

Ostbevern: 137/5/710,7

Sassenb.: 180/14/1076,3

Sendenh.: 249/13/1309,4

Telgte: 383/28/1466,7

Wadersl.: 150/31/1035,4

Warend.: 515/33/1059,9