330 Neuinfektionen mit dem Coronavirus meldet das Gesundheitsamt des Kreises Warendorf am Dienstag (17. Mai). Damit gelten 453 Menschen als akut infiziert (Vortag: 375), denn zugleich haben 252 Personen das Virus überwunden. Die Gesamtzahl der Infektionen seit Beginn der Pandemie liegt bei 86 415. Unverändert 344 Todesfälle sind im Kreis in Zusammenhang mit Covid-19 bekannt geworden. In den Krankenhäusern werden derzeit 32 mit dem Coronavirus infizierte Patienten stationär behandelt. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 552,6 (Vortag: 519,1). Die aktuellen Fallzahlen:

Ahlen: 91 aktive Fälle, 103 Tote, Inzidenz: 539,6

Beckum: 74/45/690,6

Beelen: 5/2/376,1

Drensteinfurt: 25/6/669,2

Ennigerloh: 35/25/787,6

Everswinkel 20/3/509,7

Oelde: 27/34/573,2

Ostbevern: 21/5/341,8

Sassenberg: 14/15/316,6

Sendenh.: 26/13/549,3

Telgte: 32/28/589,7

Wadersloh: 24/31/557,5

Warendorf: 59/33/419,7