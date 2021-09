Inzidenz sinkt auf 78,9

Das Gesundheitsamt des Kreises Warendorf meldet am Mittwoch (1. September) 40 Neuinfektionen mit dem Coronavirus und 59 Gesundmeldungen. Somit gelten 426 (Vortag: 445) Personen im Kreis Warendorf als akut infiziert. Seit Beginn der Pandemie wurde bei 12558 Menschen im Kreis Warendorf das Coronavirus nachgewiesen. Insgesamt 251 Todesfälle wurden in Verbindung mit Covid-19 im Kreis Warendorf gemeldet. In den Krankenhäusern im Kreisgebiet werden neun mit dem Coronavirus infizierte Patienten stationär behandelt, drei davon intensivmedizinisch. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis liegt bei 78,9 (Vortag: 82,2). Die aktuellen Fallzahlen: Die aktuellen Fallzahlen:

•Ahlen: 134 aktive Fälle, 86 Tote, Inzidenz 144,3

Beckum: 78/31/122,8

Beelen: 8/1/81,7

Drensteinfurt: 9/5/38,6

Ennigerloh: 27/13/76,7

Everswinkel: 10/1/72,8

Oelde: 33/25/44,6

Ostbevern: 2/4/0

Sassenberg: 3/7/14,0

Sendenhorst: 7/11/15,0

Telgte: 62/21/90,7

Wadersloh: 10/28/79,6

Warendorf: 43/18/48,4.