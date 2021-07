Inzidenzwert erneut gesunken

Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis Warendorf liegt nun bei 7,6, während sie am Vortag noch bei 7,9 lag, das berichtet der Kreis Warendorf am Mittwoch.

Die Zahl der Menschen im Kreis Warendorf, die aktuell mit dem Coronavirus infiziert sind, ist erneut leicht gesunken. Wie der Kreis Warendorf am Mittwoch mitteilt, gibt es 38 Fälle (Vortag: 40). Es wurden eine Neuinfektion und drei Gesundmeldungen registriert. Die Gesamtzahl der Infektionen seit März des vergangenen Jahres stieg auf 11 779. 11 491 Menschen haben die Infektion mittlerweile wieder überstanden. Die Gesamtzahl der Todesfälle im Kreis Warendorf in Verbindung mit Covid-19 liegt unverändert bei 250. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis liegt nun bei 7,6 (Vortag: 7,9). In den Krankenhäusern im Kreisgebiet werden derzeit keine mit dem Coronavirus infizierten Patienten stationär behandelt. Die Fallzahlen im Kreis Warendorf:

Ahlen: 17 aktive Fälle, 85 Verstorbene, Inzidenz 26,7

Beckum: 2/31/2,7

Beelen: 0/1/0

Drensteinfurt: 1/5/0

Ennigerloh: 0/13/0

Everswinkel: 1/1/10,3

Oelde: 11/25/6,8

Ostbevern: 2/4/9,1

Sassenberg: 3/7/14,1

Sendenhorst: 0/11/0

Telgte: 0/21/0

Wadersloh: 1/28/0

Warendorf: 0/18/0