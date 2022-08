Irrungen und Wirrungen um Liebe

Großartige Szenenbilder begeisterten das Publikum in der Ahlener Stadthalle bei der Aufführung „Ein Sommernachtstraum“ als Produktion der „Schule für Musik“, bei der Veronika te Reh und Dr. Wolfgang König Regie führten. Im Dauerstreit: Oberon, der König im Feen- und Elfenreich, und seine Königin Titania, die sich so energisch wie erfolgreich seinen Wünschen widersetzt. Auch für ihre 25. Musicalproduktion gefeiert: Veronika te Reh und Dr. Wolfgang König. Zettel, den Weber, erlebten die Zuschauer später noch als Esel, der sich zu Titania hingezogen fühlt.

Nach gut zwei Stunden rieben sich 400 Besucherinnen und Besucher verwundert die Augen, als sie die Stadthalle Ahlen verließen. War alles nur ein (schöner) Traum? Als solchen hatte William Shakespeare seinen Sommernachtstraum angelegt, der seit seiner Uraufführung 1598 Künstlerinnen und Künstler aller Sparten angeregt hat, das Thema zu bearbeiten.

Für Dr. Wolfgang König und Veronika te Reh war es die willkommene Herausforderung, die mehr als fünfstündige Originalfassung Stunden auf die Hälfte herunter zu kürzen und in Singspielform zu bringen. Mit seinem 25. Musical wollte das Ehepaar eigentlich schon 2020 auf die Bühne gehen, was Corona verhinderte. „Wir haben die Aufführung vorsichtshalber auf diesen Termin gelegt, um Corona aus dem Weg zu gehen“, sagte König am Sonntag. „Außerdem passt es thematisch besser in den Sommer als in die Vorweihnachtszeit“, ergänzte er.

Mehr als fünfstündiges Original auf die Hälfte gekürzt

Elfen, Feen und Trolle beherrschten die Szene, die munter mitmischen in den Irrungen und Wirrungen der Liebespaare, die nicht zueinanderfinden sollten oder konnten, weil entweder ein herrischer Vater andere Pläne mit seine Tochter Hermia hat, die Lysander liebt und eben nicht den für sie ausgesuchten Demetrius, den aber die schöne Helena liebt.

An dem großen Durcheinander ist Oberon, Herrscher im Feen- und Elfenreich, der mit seiner Königin Titania im Dauerstreit liegt, nicht ganz unschuldig, denn er hat Oberkobold Puck damit beauftragt, die Liebesblume zu finden, der sich beim Tröpfeln des Liebessaftes aber bei den bei den vorgesehenen Personen vertut.

Es war nicht nur das perfekte Zusammenspiel von Gesang und Musik, das die Zuschauer in den Bann schlug. Das Öffnen des Vorhangs wurde mit einem „Oh“ begleitet, denn das Bühnenbild versetzte das Publikum in eine wunderschöne Landschaft mit Anspielungen auf das antike Athen, wobei König die Rahmenhandlung musikalisch in das antike Rom verlegt hat. Für das Bühnenbild verdienten sich Felix Manchon und seine Frau Andrea Lomsché einmal mehr Bestnoten.

Bestnoten für das Bühnenbild

Unter den 90 Akteurinnen und Akteuren des Crossover-Chores taten sich neben vielen die Handwerker als waschechter Männerchor hervor, der mit den Bierflaschen und den launigen Sprüchen der Gesellen sehr authentisch wirkte.

Für Musik aus der Beckumer Kompositionswerkstatt, den Gesang und die Choreographie wurden Veronika te Reh und Wolfgang König mit stehenden Ovationen gefeiert. Und wer mehr wissen will, sei empfohlen: „Schlag nach bei Shakespeare.“