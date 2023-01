Ist ein Jobwechsel immer das Richtige?

Es gibt Momente, in denen man die eigene berufliche Situation infrage stellt und sich fragt, ob eine Veränderung Sinn machen könnte. Ob dann ein Jobwechsel die Lösung ist und welche alternativen Wege es gibt, dazu berät die Berufsberatung im Erwerbsleben der Agentur für Arbeit.

Am 17. Januar (Dienstag), können sich Interessierte dazu um 17 Uhr in eine Online-Veranstaltung einwählen. In der Veranstaltung geben die Experten der Arbeitsagentur einen Überblick über Gründe, Risiken und Chancen eines beruflichen Wechsels.

Telefonische Einzelberatung

Wer individuelle Fragen klären möchte, kann sich zudem telefonisch an die Berufsberatung im Erwerbsleben wenden. Die Berater stehen dann am 19. Januar (Donnerstag) in der Zeit von 8 bis 18 Uhr unter 0251 / 698 251 für erste Fragen zur Verfügung. Weitere Informationen und die Anmeldemöglichkeit zur Onlineveranstaltung finden sich unter www.eveeno.com/orientierungsberatung.