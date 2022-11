Den Blick für die Region weiten

„Das Wort Heimat bekam durch den Krieg in der Ukraine eine ganz besondere Ausrichtung“, zog Dr. Hermann Mesch, Vorsitzender des Kreisheimatvereins Beckum-Warendorf bei der Vorstellung des neuen Jahrbuchs für den Kreis Warendorf Bilanz. Gut 400 Seiten stark haben sich 50 Autoren am Jahrbuch 2023 beteiligt, das unter dem Titel „Münsterland“ erscheint. In diesem Jahr bildet Sassenberg den Schwerpunkt des Werkes. Angesichts des ursprünglich für Warendorf erhofften Zuschlags für die Landesgartenschau habe sich der Band zudem zum Ziel gesetzt, den Blick der Gäste für die Vielfalt der Region zu schärfen.

Das Alte Zollhaus in Sassenberg, dessen langjährige Restaurierung in diesem Jahr mit der Eröffnung von Museum, Archiv und Begegnungsräumen ihr Ende fand, ziert den Titel des Jahrbuchs. Es wäre auch eine stilechte Kulisse für die Präsentation des neuen Münsterland-Bandes gewesen, der Pfarrsaal allerdings war für die ansehnliche Größe des Publikums zunächst besser geeignet.

Schriftleiter Rolf Hartmann dankte den Autoren, die „mit – hoffentlich – Freude, vor allem aber Engagement und viel Sachkompetenz“ zu dem Band beigetragen hätten. Das Jahrbuch wolle mit seinem breiten Spektrum motivieren, „die Grenzen des eigenen Heimatortes zu überschreiten und sich dem Kreis zuzuwenden“, so Hartmann.

Zollhaus-Projekt in Sassenberg

Sassenberg ist nicht nur mit der Schilderung des ambitionierten Zollhaus-Projektes vertreten, sondern auch mit Zeugnissen der fürstbischöflichen Zeit. Zudem findet der Ortsteil Füchtorf mit Kirche und Haus Harkotten ebenfalls Widerhall. Zu den kreisweiten Themen gehört die Würdigung der hundertjährigen Tätigkeit des Caritasverbandes.

Die Beiträge aus den Gemeinden des Kreises bilden ein buntes Kaleidoskop vorwiegend historischer Themen ab. So werden die „Goldenen Zwanziger Jahre in Beelen“ ebenso beleuchtet wie der Dreißigjährige Krieg in Vorhelm oder Westbevern in der NS-Zeit. Zu den Themen der Gegenwart zählt das „gedruckte“ Haus in Beckum. „Geschichte wird von Menschen, von Familien gemacht“, hielt Hartmann mit Blick auf zahlreiche biografische Aufsätze fest.

„Münsterland – Jahrbuch des Kreises Warendorf 2023 – ist in den Buchhandlungen des Kreises zu erhalten. In Sendenhorst hat nach Schließung der Buchhandlung das Einzelhandelsgeschäft „ Lebensecht“ den Verkauf übernommen. Einen Wermutstropfen hatte Dr. Hermann Mesch zu Verkünden. Wegen gestiegener Herstellungskosten wurde der Buchhandel-Preis auf 22 Euro angehoben.