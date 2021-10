Jazz-Trio lebt die europäische Vielfältigkeit

Die drei erfahrenen und in Europas Jazzwelt bestens etablierten Künstler, Heinrich von Kalnein, Gina Schwarz und Ramón López beweisen mit ihrer Formation, dass die größte Qualität im Jazz noch immer in der Unmittelbarkeit des Augenblicks liegt. Beim Münsterland Festival treten sie am 31. Oktober (Sonntag) mit „Into The Now!“ gemeinsam auf die Bühne des Museums Abtei Liesborn in Wadersloh.

Dieses Jazz-Trio lebt europäische Vielfältigkeit: Geboren in verschiedenen Ländern vereint den Saxophonisten Heinrich von Kalnein, die Bassistin Gina Schwarz und den Schlagzeuger Ramón López die Liebe zur Improvisation und Komposition. Beim Münsterland Festival treten sie am 31. Oktober (Sonntag) mit „Into The Now!“ gemeinsam auf die Bühne des Museums Abtei Liesborn in Wadersloh. Das verspricht ein musikalisches Ereignis der besonderen Art zu werden.

Die drei erfahrenen und in Europas Jazzwelt bestens etablierten Künstler beweisen mit ihrer Formation, dass die größte Qualität im Jazz noch immer in der Unmittelbarkeit des Augenblicks liegt.

Das Konzert ist Teil des Münsterland Festivals part 11 unter dem Motto „Alpenklänge ohne Höhenmeter“. Vom 8. Oktober bis zum 6. November gibt es bei der elften Festivalausgabe rund 40 Veranstaltungen an schönen und spannenden Orten im Münsterland, dieses Mal mit Österreich als Gastland.

Veranstalter ist der Münsterland e.V.. Der Einlass ist an dem Nachmittag ins Museum Abtei Liesborn (Abteiring 8, 59329 Wadersloh) um 15 Uhr, Beginn um 15.30 Uhr. Tickets im Vorverkauf gibt es für 18 Euro auf www.muensterland-festival.de. Für Interessierte findet vor dem Konzert eine Führung durch das Museum Abtei Liesborn statt. Das junge und lebendige Museum ist in der ehemaligen Benediktinerabtei Liesborn beheimatet. Von dem ehemaligen Klosterensemble sind heute nur die Kirche und der barocke, dreiflügelige Abt- und Repräsentationsbau erhalten, in dem 1966 das Museum eingerichtet wurde.

Der Festsaal dient alljährlich als Kulisse einer Kammerkonzertreihe. Der Konzerteintritt inklusive Führung kostet 22 Euro. Weitere Informationen zum Museum Abtei LIesborn gibt es auf www.museum-abtei-liesborn.de.

Alle Veranstaltungen des Münsterland Festivals finden finden unter der 3G-Regelung statt, Nachweise werden geprüft.