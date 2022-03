Jeder vierte Crash ein Alleinunfall

Die niedrigsten Unfallzahlen im gesamten Münsterland präsentiert der Kreis Warendorf für das Jahr 2021. Genau 821 Unfälle mit Verletzten wurden registriert. 13 Menschen wurden im Straßenverkehr getötet.

„Damit liegen wir schon zum zweiten Mal unter dem Durchschnittswert von ganz Nordrhein-Westfalen“, unterstreicht Landrat und Polizeichef Dr. Olaf Gericke. Das sei auffällig, denn ländliche Regionen hätten zwar bei der Kriminalität oft niedrigere Zahlen als die großen Städte, bei den Unfallzahlen sehe es aber normalerweise gerade umgekehrt aus.

v.l.: Landrat Dr. Olaf Gericke, Direktionsleiterin Verkehr Inna Daniels und Abteilungsleiterin Polizei Andrea Mersch-Schneider Foto: Beate Kopmann

Im Pressegespräch machte Andrea Mersch-Schneider, Abteilungsleiterin Polizei, aber deutlich, dass die niedrigen Unfallzahlen wesentlich mit der Pandemie zusammenhängen. „Viele Menschen haben Homeoffice gemacht und sind nicht zur Arbeitsstelle gefahren.“ In diesem Jahr sei bereits erkennbar, dass der positive Trend sich wieder umkehre.

Landrat Gericke hob hervor, dass mehr als jeder zweite Unfall mit Verletzten oder Unfallflucht auch aufgeklärt werden konnte.

Die Gesamtzahl der Unfälle im Kreis lag bei 8144 (hier werden auch Unfälle ohne Verletzte erfasst). Das ist ein Plus von 350 gegenüber dem Vorjahr oder ein Anstieg um 4,5 Prozent. In die Statistik fließen aber nur die Unfälle mit Verletzten ein. In diesem Bereich hatte die Gemeinde Ostbevern die niedrigste Unfallhäufigkeitszahl und die Stadt Ahlen die höchste.

Die wenigsten Unfälle in Ostbevern

1057 Menschen wurden bei Unfällen auf den Straßen im Kreis verletzt, das sind zwei Menschen mehr als im Vorjahr. Unter den Verunglückten waren 246 Schwer verletzte (+11) und 798 Leichtverletzte (-12).

Mehr als die Hälfte aller Unfälle (56,5 Prozent) ereignete sich innerhalb geschlossener Ortschaften. Vor allem Fehler beim Abbiegen oder Kreuzen hätten diese Unfälle verursacht. Anders sieht es bei den Unfällen außerhalb geschlossenen Ortschaften aus. Ihr Anteil liegt bei 43,5 Prozent. Zu hohe Geschwindigkeit war für gut 60 Prozent dieser Unfälle verantwortlich. Verglichen mit dem Vorjahr gab es bei dieser Unfallursache einen Anstieg um 26 Prozent. Unter den Verletzten waren die meisten 549 Pkw-Insassen (+38) und 311 Radfahrer (-25). Einen besonders hohen Anteil (25,5 Prozent) haben die „Alleinunfälle“ in der Statistik. Hier spielten oft der Konsum von Alkohol und Drogen, aber auch die Handynutzung eine Rolle.