Jeder Zweite will keinen Anschluss

Ernüchternd ist der Stand beim Glasfaserausbau in den Außenbereichen des Kreises Warendorf. Nur etwa jeder zweite Haushalt, der vom Förderprogramm profitieren könnte, hat diese Möglichkeit bislang genutzt.

Der Jubel war groß, als im Sommer 2019 der Zuschlag für den Glasfaserausbau im Kreis Warendorf kam: 160 Millionen Euro waren bewilligt worden, um den Ausbau in den Außenbereichen voranzubringen. Zwei Jahre später ist die Resonanz in der Bevölkerung ernüchternd. Bislang hat sich nur knapp jeder zweite Privathaushalt anschließen lassen. Bezogen auf den ganzen Kreis sind es rund 40 Prozent der Haushalte, die sich einen Glasfaseranschluss von der Deutschen Glasfaser legen lassen. Weitere zehn Prozent beantragten einen Passivanschluss. Aktuell wollen sie die neue Technologie also nicht nutzen, sich aber mindestens die Option offenhalten, später auf Glasfaser umzusteigen.