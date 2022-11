Jugendlichen mit Messer bedroht

Grundlos bedrohte ein Unbekannter am Mittwochabend einen Jugendlichen im Westpark an der Hammer Straße in Beckum. Der 17-Jährige befand sich auf dem Nachhauseweg und querte dazu das Parkgelände. In Höhe des Spielplatzes sprach ihn der Tatverdächtige an und forderte den Beckumer auf weiterzugehen. Der Unbekannte zog ein Messer und hielt es dem Jugendlichen bedrohlich entgegen. Der 17-Jährige flüchtete daraufhin zu einer nahe gelegenen Tankstelle und informierte die Polizei. Der Tatverdächtige ist etwa 40 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß, hat einen Bart und eine schlanke Statur. Er hatte eine Mütze auf dem Kopf und trug eine dicke Jacke. Der Mann sprach mit osteuropäischem Akzent. Hinweise an die Polizei,

0 25 21 / 91 10.