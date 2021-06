Kämpfer fürs Kommunale

Er ist der dienstälteste CDU-Kreisvorsitzende in Nordrhein-Westfalen. Seit 2009 ist Reinhold Sendker außerdem Mitglied des Bundestages. Jetzt zieht er Bilanz seiner Arbeit in Berlin. Vieles dreht sich dabei um Verkehrspolitik.

Er ist ein Arbeitstier. Rund 3000 Termine im Wahlkreis hat Reinhold Sendker absolviert, wenn er im Oktober aus dem Bundestag ausscheidet. Unzählige Gespräche mit Kleingärtnern, Feuerwehr oder THW führte der CDU-Politiker im Wahlkreis. Sendker bezeichnet sich selbst als „Mann der Basis“. In dieser Woche wird der Bundestagsabgeordnete seine letzte Rede in Berlin halten – kurz nach Mitternacht soll es noch einmal um Regionalisierungsmittel gehen. Das sind Gelder, die der Bund den Ländern zur Finanzierung des Schienenpersonennahverkehrs zur Verfügung stellt. „Geld, das die Länder nicht immer in vollem Umfang weitergegeben haben“, kritisiert Sendker. Man merkt: Die Verkehrspolitik liegt dem CDU-Politiker, der Mitglied im Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur ist, besonders am Herzen.

100 Millionen Euro für den Breitbandausbau

Dennoch war sein – zumindest finanziell – größter Erfolg wohl, dass der Bund fast 100 Millionen Euro für den Breitbandausbau in den Kreis Warendorf gab. Sendker gehörte zu den Strippenziehern, die diese Entscheidung vorbereiteten. „Möglich war das nur, weil wir Konsens in der Region hatten“, sagt der Abgeordnete bei seiner Abschluss-Bilanz.

„ »Ich halte, was ich versprochen habe: Bis zum Schluss volle Pulle.« “ Reinhold Sendker

Natürlich ging es dabei auch um den Bundesverkehrswegeplan 2030. Allerdings wies Sendker nur darauf hin, dass dort „alle dringenden Projekte für die Region im vordringlichen Bedarf“ berücksichtigt seien. Das Wort „Ausbau der B 64“ nahm er nicht in den Mund. Erst auf Nachfrage betonte der Abgeordnete, der dienstältester CDU-Kreisvorsitzender in ganz Nordrhein-Westfalen ist, dass dieser Ausbau beschlossene Sache sei – trotz des Gegenwindes, den es teilweise gibt. Sollte eine andere Koalition mit einem vielleicht neuen Partner das Projekt aber zurückstellen, sei grundsätzlich denkbar, dass nötige Weichenstellungen nicht bis zum Jahr 2030 vorgenommen würden, gab Sendker zu bedenken. In einem solchen Fall müsste dann ein neuer Bundesverkehrswegeplan aufgestellt werden. Aber darüber will er erst gar nicht spekulieren und warnt: „Die Region würde es teuer bezahlen, wenn der Ausbau unterbleibt.“ Unter anderem, weil Unternehmen die Region dann verlassen und sich anderswo ansiedeln würden.

Ausbau von Bundesstraßen

Bis 2024 soll der jetzt bereits laufende Ausbau der B 58 in Beckum abgeschlossen sein. „Das ist die erste Bundesstraße, die in den letzten 60 Jahren im Kreis Warendorf neu gebaut wurde – dafür habe ich mich über viele Jahre stark gemacht.“

Auch die Westfälische Landeseisenbahn (WLE) erhalte jährlich 25 Millionen Euro vom Bund – zuvor hatte Sendker sich erfolgreich dafür stark gemacht, dass auch nicht bundeseigene Bahnen gefördert werden.

Weil sein Herz für die Kommunalpolitik schlägt, freut sich der Abgeordnete besonders über die finanzielle Entlastung der Kommunen. In diesem Bereich habe es einen regelrechten Paradigmenwechsel gegeben. „Seit 2012 haben unsere Städte und Gemeinden die größte finanzielle Entlastung in der Geschichte der Bundesrepublik erfahren.“ Allein in diesem Jahr hätten dadurch die Städte Beckum und Warendorf sechs bis sieben Millionen Euro mehr in der Kasse.

Finanzielle Entlastung der Kommunen

Für die Zukunft prognostizierte Sendker, dass es weniger um Parteipolitik gehen könnte. Stattdessen müsse der ländliche Raum aufpassen, dass er gegenüber den Ballungsgebieten nicht weiter ins Hintertreffen gerate.