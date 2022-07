Kaufleute und Handwerker gesucht

Noch 302 Jugendliche sind aktuell im Kreis Warendorf als Bewerber bei der Agentur für Arbeit gemeldet und suchen einen Ausbildungsplatz. Ihre Chancen, in diesem Jahr eine Ausbildung beginnen zu können, stehen nicht schlecht. Denn derzeit sind 643 freie Ausbildungsstellen im Kreisgebiet bei der Arbeitsagentur gemeldet. Rein rechnerisch kann jeder unversorgte Bewerber unter zwei Ausbildungsangeboten wählen. „Wer die nächsten Tage nutzt, um sich zu bewerben, kann noch Erfolg haben“, sagt Joachim Fahnemann, Leiter der Agentur für Arbeit Ahlen-Münster.

Gesucht werden vor allem noch Kaufleute im Einzelhandel und Verkäufer. In diesen Berufen waren Ende Juli noch 106 Ausbildungsstellen zu vergeben. Jugendliche, die in diesem Bereich eine Ausbildung beginnen möchten, sollten allerdings flexibel reagieren, so Fahnemann „Wer sich vorstellen kann, seine Ausbildung im Nachbarort anzutreten oder nicht nur bestimmte Waren zu verkaufen, erhöht seine Chancen auf einen Ausbildungsvertrag deutlich.“ Auch in anderen Berufen sei die Auswahl groß. Allein für angehende Fachkräfte für Lagerlogistik gebe es 23 offene Ausbildungsstellen. Viele freie Plätze seien außerdem für Kaufleute für Büromanagement, Groß- und Außenhandelskaufleute, Anlagenmechaniker Sanitär, Heizungs- und Klimatechnik und medizinische Fachangestellte gemeldet. „Auch in anderen Berufen gibt es noch Ausbildungsmöglichkeiten“, sagt Fahnemann. Zu viel Zeit sollten sich Bewerber allerdings nicht mehr nehmen: „Auch hier möchten die Betriebe ihre Auswahlverfahren bald abschließen“, sagt der Agenturleiter

Jugendliche, die noch keinen Ausbildungsplatz gefunden haben und Unterstützung wünschen, können sich an die Berufsberatung wenden. Ein individueller Beratungstermin kann unter

02 51 / 69 81 11 oder per Mail an berufsberatung-muenster@arbeitsagentur.de vereinbart werden.